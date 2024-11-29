Hasan Arat: Vakti geldi, gitmem gerekiyordu

Beşiktaş'ta başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlar, kulüp personeli ve basın mensupları ile vedalaştı.

Duygusal anlara sahne olan veda töreninin ardından açıklamalarda bulunan Arat, ayrılık kararına değindi.

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🔹 "Kriz döneminde havlu atmayalım."

🔹 "Gitmem gerekiyordu."

🔹 "Hakkınızı helal edin."



🗣️ Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda veda konuşması yaptı. 👋 pic.twitter.com/DHR1VgNI1n — HT Spor (@HTSpor) November 29, 2024

"ALNIM AÇIK BURADAN ÇIKIYORUM"

Arat, "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak." dedi.

REKLAM Siyah-beyazlı camiadan hellallik isteyen Hasan Arat, "Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin." diyerek sözlerini noktaladı. Hasan Arat daha sonra ise tüm yöneticileri tek tek öptü ve "Allah'a ısmarladık" diyerek basın toplantısını sonlandırdı. Hasan Arat başkanlıktan istifa etti! Haberi Görüntüle Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı? Haberi Görüntüle