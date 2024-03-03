Hasan Arat'tan, Galatasaray yönetimine tepki!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, derbinin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımına tepki gösterdi. Arat, sarı-kırmızılı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diyerek tepkisini ortaya koydu
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti.
Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sonrası protokol karıştı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bu paylaşıma sinirlenerek, Galatasaraylı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diye bağırdı.
Tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı diyaloglar, araya girenlerin sakinleştirmesiyle son buldu.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı: