Hasan Arat, Samet Aybaba'yı resmen açıklandı

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Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, seçilmesi halinde ekibinde yer alacak Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile birlikte basın toplantısı düzenlendi.

SAMET AYBABA VE FEYYAZ UÇAR'IN GÖREVLERİ

Hasan Arat, Beşiktaş'a başkan seçilmesi halinde Samet Aybaba'nın "Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü" olarak görev yapacağını açıkladı. Feyyaz Uçar ise futboldan sorumlu yönetici olacak.

"BEŞİKTAŞ'I İYİ BİR GELECEK BEKLİYOR"

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Hasan Arat "Türkiye 1 aydır Beşiktaş'ı konuşuyor. Beşiktaş'ı iyi bir gelecek beklediğini söyleyebilirim. Adaylar çok kaliteli çalışmalar yapıyor. Bu seçim Beşiktaş camiası için hayırlı bir seçimdir. Centilmence geçtiğini düşünüyorum. Geleceğin felsefesi seçimidir. Biz bu yeni yapılanmada hiçbir şeyin geç olmadığına inanıyoruz. Değerli arkadaşlarımızla birlikte bu sıkıntılı günleri çok rahat aşacağımızı düşünüyoruz. Beşiktaş formayı giydiğinizde tek hedefiniz olur, o da şampiyonluktur. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Biz, sporu ve idareyi ayırıp hedefleri belli bir noktada toplayacağız. Dolayısıyla idareyi yapanlar sporun günlük işine karışmayacaklar. Sporu sporcular yönetecek." açıklamasını yaptı.

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FEYYAZ UÇAR: "GURUR DUYUYORUM"

Hasan Arat'ın ardından konuşan Feyyaz Uçar "Sayın başkan adayımıza böyle sorumluluk yüklü göreve beni düşündüğü için çok teşekkür ederim. Bizler kariyerini sonlandırmış kişilerin çoğu bana teklif edilen görevi bekler hayatı boyunca. Çok azı da bu şerefe nail olur. Eğer üyelerimiz bizi bu göreve layık görürlerse inşallah bu onurlu görevde görev yapmaya çalışacağım. Kaptanlarından Samet Aybaba'nın da bu projede olması çok özel. İşin bir ucunda da Rıza Çalımbay var. O da kaptanım. Beşiktaş'ta hiç kaptan çıkamadım onların yüzünden. İlerleyen dönemde sevdiğim bir grupla olacağım çok mutluyum. Bu seçimde çok fazla proje konuşuluyor. Bu da bizlerin çok hoşuna gidiyor. Çünkü daha önce genelde kişilerin üstünden yürürdü seçim çalışmaları. Ama bu kez yapılacak olanlar, proje ve planlar var. Böyle bir ön hazırlığın içinde olmaktan ayrıca gurur ve mutluluk duyuyorum. Uzun zamandır da futboldan sonra böyle bir ortamı özlemişim. Tabii ki Beşiktaş'ta bu göreve gelirsek, seçimi inşallah başkanımızın emeğine yakışır şekilde sonlandırırsak Beşiktaş için sonuna kadar çalışacağım." ifadelerini kullandı.

AYBABA: "TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN"

Samet Aybaba yaptığı açıklamada "Başkanımızla uzun bir süre önce konuştuk. 'Birlikte Beşiktaşlılar ile bir yola çıkıyorum var mısın?' dedi. Tabii ki varım dedim. Oradan yürüyüşe başladık. Nasıl yönetilir, ne yapılır, transfer, altyapı, tesisler ve spor okulları. Bunlarla ilgili uzun süredir çalışıyorum. Uzun yıllardır futbolu futbolun içinden gelenlerin yönetmesi gerektiğine vurgu yapardım. Büyük bir örnek bence. Sadece biz değil, başkanımızdan bu kulübün sporcusu olması. Sadece başkanımız değil üçümüz de böyleyiz. Bence çok önemli. Rol model ortaya çıksın. Türk futboluna örnek olsun. Biz projelerimizin hepsini başarılı şekilde yapacağımıza inanıyorum. Her şeye çok çalıştım. Transferlere de çalıştım, takımın mevcut kadrosuna da çalıştım. Altyapı konusunda mütevazı olmayayım, Türkiye'de en iyi benimdir. Severim, evlatlarımızın bir yere gelmesini çok isterim. Onlar iyi yere geldiğinde herkes çok mutlu olacak bu beni çok etkiler. 2013'te Beşiktaş'ta çalışırken Antalya'da TSYD toplantısı vardı. Orada altyapıya gitmeye utanıyorum dedim. Bir konteynerda soyunuyor çocuklar. Çok kısıtlı imkanlarda. O zaman herkes söylerken, 'altyapıya önem vereceğiz, tesis yapacağız'. Bu güne kadar olmadı. Ben içinde olmamama rağmen Beşiktaş'ın altyapısına bir tesis kazandırmak için 6 ayımı verdim. Bir arazi ortaya çıktı. Biz yapacağız, Beşiktaş'ın altyapısını o araziye götürüp Türkiye'nin en iyi tesisini yapacağız." dedi.