Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme ve Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu ve ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Beymen'in en büyük perakende grubu.



Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA ??Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli ticari görevlerde bulunmaktadır.