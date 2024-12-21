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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat kararını verdi; Konuşacak! - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat kararını verdi; Konuşacak!

        Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakan ve eleştirilerin odağında olan Hasan Arat, gündeme dair açıklamalarda bulunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 17:18 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:18
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        Hasan Arat kararını verdi; Konuşacak!
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        Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakan ve eleştirilerin odağında olan Hasan Arat, gündeme dair açıklamalarda bulunacak

        Candaş Tolga Işık'a konuşan Arat, "Haftalardır hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Her 2 başkan adayımızla bu konuda istişare ettim. Bu salı akşamı canlı yayında sorularınızı yanıtlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

        Hasan Arat, 24 Aralık Salı akşamı Ekol TV ekranlarında açıklamalarda bulunacak.

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