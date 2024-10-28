Hasan Arat derbiye gidemeyecek
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisinde RAMS Park'a gidemeyecek.
Dün gerçekleşen mali genel kurulun ardından basın mensupları ile kısa süre sohbet eden Hasan Arat, Galatasaray derbisine gidemeyeceğini açıkladı.
Arat, "Ben gidemeyeceğim. Bir rahatsızlığım var. O nedenle dinlemem gerekiyor. Hüseyin bey gidecek. Benim bir süre dinlemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Beşiktaş yönetimin derbi öncesinde takımın motivasyonunu artırmak için de harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, dev maça dev bir prim belirleme kararı aldı.
Beşiktaşlı futbolcuların, zorlu RAMS Park deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde 1 milyon Euro prim açıklaması bekleniyor.