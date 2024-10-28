Hasan Arat derbiye gidemeyecek

Dün gerçekleşen mali genel kurulun ardından basın mensupları ile kısa süre sohbet eden Hasan Arat, Galatasaray derbisine gidemeyeceğini açıkladı.

Arat, "Ben gidemeyeceğim. Bir rahatsızlığım var. O nedenle dinlemem gerekiyor. Hüseyin bey gidecek. Benim bir süre dinlemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Beşiktaş yönetimin derbi öncesinde takımın motivasyonunu artırmak için de harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, dev maça dev bir prim belirleme kararı aldı.

Beşiktaşlı futbolcuların, zorlu RAMS Park deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde 1 milyon Euro prim açıklaması bekleniyor.