Hasan Arat: Beşiktaş, Beşiktaşlılar tarafından yönetilecek

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Beşiktaş’ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hasan Arat, seçim çalışmaları kapsamında Konya’da kongre üyeleri ve taraftarlar ile bir araya geldi. Örf, adet, gelenek ve göreneklerden yola çıkarak Beşiktaş'ı fabrika ayarlarına döndüreceklerini ifade eden Başkan Adayı Hasan Arat, “Bu yola çıktığımız günden beri, ben buradayım dediğim günden beri bize çok ciddi sansür uygulanıyor. Sizler olmasanız Türkiye'de yaptıklarımız duyulamayacak. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da ve İsviçre'de duyulamayacak. Niye biliyor musunuz, sizlerin sayesinde takip ettiğiniz Hasan Arat camiayla mesajlaşmanın formülünü buldu. Dedim ki, ben camiamla direkt mesajlaşırım. İlk önce 'rahat uyu Süleyman abi emaneti almaya geliyoruz' dedik. Evet, biz emaneti almaya geliyoruz. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizden yola çıkarak Beşiktaş'ı fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Beşiktaş, Beşiktaşlılar tarafından yönetilecek. Bu yol Beşiktaşlıların yoludur derken çok önemli bir şey söyledik. Bu yol hepimizin yolu. Bu yol burada bulunan herkesin yolu. Bu yol Türkiye'deki yurt dışındaki tüm Beşiktaşlıların yolu. O yüzden biz bu yolda kuvvetle yürümekten hiç vazgeçmeyeceğiz. Beşiktaşlı gelecek, o sandıkta oyunu kullanacak, sandıkları patlatacak” şeklinde konuştu.

Her Beşiktaşlının aday olma hakkı olduğunu söyleyen Arat, "Adaylar icazet bekledi. Hepsi çok enteresan. İcazet bekledikleri kişi, siyasiler değil. Buraya çökmüş olanlardan icazet beklediler. Ne oldu sonra en son bir arkadaşı çıkarttılar 23 gün kala. Bu arada bana diyorlar ki yönetim kurulun kim, projen ne, sürekli soruyorlar. Ben de diyorum. Sizin adayınız kim, siz adayınızı açıklayın. 23 gün kala bir arkadaşımız aday oldu. Kıymetli bir insandır, Beşiktaşlıdır. Her Beşiktaşlının aday olma hakkı vardır. Bu en demokratik haktır ama bütün bu planlamalar, organizasyonlar hakikaten olmadı. Keşke baştan deselerdi ki biz adayız. Kimsenin icazetini beklemeden ortaya çıksalardı ama olmadı. Hep birileri bir şey dizayn etti. Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalışıyorlar. Hem 2003 - 2004 sezonunda kaçan şampiyonluğun hesabını veremeyenler bugün toplantı yapıyorlar biliyor musunuz, Hasan Arat’ı oraya getirmeyiz diye. İlk önce siz yaptığınız işin bir hesabını verin bu camiaya. Hesabını veremediler. Sahte evrak vererek bir yıl ceza almasına neden olanlar bugün yönetim kurullarına girmeye çalışıyorlar. Bugün buraya talip olmaya çalışıyorlar. Biz ne dedik, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol dedik. Hem de Konya'da diyoruz bunu” şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın en önemli sorunlardan biri olan iletişim sorununa dikkat çeken Hasan Arat, “Hepiniz çok mahcup oldunuz bu sene çünkü gazetecilere isim uçurdular, şu transfer oluyor, bu transfer oluyor diye sabah kalktınız bir baktınız ki o kişi başka takıma transfer olmuş. Sürekli panik transferler yaptılar. Transferde çok büyük para harcadılar biliyor musunuz, 60 milyon para harcadılar. Hani ekonomistim diyor ya başkan, nasıl oluyor onu bilmiyorum ben. 60 milyon para harcandı, takımın büyük bir bölümü Afrika kupasına gidecek stratejik hata da yapıldı. Bu parayı harcayan sportif direktör istifa etti, teknik direktör istifa etti. Borçlar kaldı mı gene kulübe. Model aynı, vardı ya bir yönetici sonra Futbol Federasyonu'na başkan oldu onun modeli. Hepsi birbirini kopyalıyorlar. Bir oyuncak var ya içinden çıkıyor sürekli birileri aynı şey. Transfer modelleri de öyle biliyor musunuz, aynı sistem. Ben onu getiririm ben bunu getirdim kimin parasıyla getiriyorsun. Sizin paralarınızla getiriyorlar. Ben onu getirdim, bunu getirdim. Yani imza töreninde masaya oturan yönetici diyor ki ben getirdim diyor. Yalnız Beşiktaş olmasa siz kimsiniz ya" ifadelerini kullandı.

Arat, “İletişim sorununu hemen çözeceğiz gelir gelmez. Yani 20 günde bu işi toparlarız. Zaten lansmanda gördünüz. İletişimse daha adayken iletişimin nasıl olacağını gösterdik. Yani 3-4 tane gazeteciyle Beşiktaş'ı yönetemeyecekler. Beşiktaş'ı biz yöneteceğiz, sizlerle yöneteceğiz. Sizlere haber vereceğiz. Sizlere anında bilgi vereceğiz ama sizlere verilemeyecek sözler vermeyeceğiz biz. Samimi olacağız. Sizlerin de bize inanması lazım. Bunu da zamanla sağlayacağız” diye konuştu.