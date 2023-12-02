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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat: Benim duruşum en başından beri belliydi - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat: Benim duruşum en başından beri belliydi

        Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, bugün gerçekleşen Mali Genel Kurul sonrası programı takip eden basın mensuplarına konuştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:03
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        "Duruşum en başından beri belliydi"
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        Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:

        "Benim duruşum en başından beri belliydi. Bugün gerekeni yaptım ancak kimseye de bir yönlendirme yapmadım. Bugün bunu tüm camia gördü. Fakat Serdal Bey ve çevresi gerek salonda olmayarak gerek mevcut yönetime destek vererek düzenin devamı olduklarını herkese göstermiş oldular."

        "Bizim motivasyonumuz tamamen yarın. Biz yarın seçimi kazanıp söz verdiğimiz Beşiktaş’ı taraftarımıza göstermek istiyoruz. Beşiktaş’ı finansal olarak refaha kavuşturup, sportif açıdan da başarılı bir dönem izlettireceğiz. Hem ekonomik yönden hem de sportif açıdan planlı, programlı ve başarılı bir Beşiktaş için her şeyimiz hazır. Beşiktaşlılar yarın gelip hür iradeleri ile oy verecek. Bu düzenden memnun olanlara ve düzenin devamı olanlara Beşiktaş’ın büyüklüğünü hatırlatacak.

        Beşiktaşlı kongre üyelerine mesajım şudur; Yarın Akatlar’a gelsinler, rekor katılım göstersinler. Birbirlerini gelmeye, oy atmaya teşvik etsinler. Nasıl bir Beşiktaş görmek istediklerine hür iradeleri ile karar versinler. 4 Aralık sonrası ben ve yönetim kurulum neler başaracak göreceksiniz. Bu bir söz değil, yapacağız."

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