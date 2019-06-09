Hasan Ali'ye güldüler, günlerini gördüler!

09 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, Fransa'yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken takım olarak göz doldurdu. Tüm futbolcuların canını dişine takarak oynadığı maçta en fazla öne çıkan isimlerden birisi de Hasan Ali Kaldırım'dı. Tecrübeli sol bek, Fransızlar'ın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'yi adeta sahadan sildi. Öyle ki PSG forması giyen genç yıldız, kanat değiştirmek zorunda kaldı.
KRAMPONLARINDA ÖZEL DETAY
Hasan Ali'nin bu performansı sadece Türkiye'de değil, Fransız basınında da büyük yankı uyandırırken maç öncesi yaşanan ilginç olaya Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul ulaştı. Tırnak yapısı nedeniyle Hasan Ali Kaldırım'ın kramponlarının baş parmak bölgesinde her zaman delikler açılıyor. Bu özel tasarım sayesinde tırnaklarının oluşturduğu baskıdan kurtulan tecrübeli sol bek, normal kramponla ise rahat edemiyor. Bu nedenle Hasan Ali'nin tüm kramponları, tırnak yapısına uygun şekilde özel olarak hazırlanıyor.
3 YILDIZ GÖRÜNCE GÜLDÜ AMA...
Türkiye - Fransa maçı öncesinde takımlar seremoni için sahaya çıkarken Hasan Ali'nin kramponlarındaki bu detay Fransız futbolcuların ilgisini çekti. Horozlar'ın dünyaca ünlü yıldızları, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Kylian Mbappe bu durumu fark ederken birbirlerine gösterip güldüler. Ancak Fransızlar, maç başladığında neye uğradıklarını şaşırırken özellikle Hasan Ali, Mbappe'ye nefes aldırmadı.
İSTATİSTİKLERDE TAVAN YAPTI!
Hasan Ali'nin bu performansı istatistiklere de yansıdı. Tecrübeli futbolcu, 6 top çalarken 5 hava topu mücadelesinden de galip çıktı. 9 kez sprint atan Hasan Ali, toplamda ise 12.1 kilometre koştu. Hasan Ali'nin isabetli pas yüzdesi ise yüzde 90 oldu.
Sosyal medyada da gündem olan Hasan Ali için on binlerce paylaşım yapıldı.
İşte Hasan Ali'nin özel kramponunun Fenerbahçe ile oynadığı bir maçtaki görüntüsü:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!