A Milli Takım Moldova'yı Eskişerhir'de 4 - 0 yenerken maçın ilk golünü atan oyuncumuz Hasan Ali Kaldırım kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu 2'de 2 yapmalarının önemli olduğunu belirterek "Güzel bir akşam oldu, güzel bir hafta geçirdik. 2'de 2 yaparak başladık. Kolay bir grupta olduğumuzu düşünmüyorum, böyle başlamak önemliydi. Şenol hocamızın milli takımın başına geçmesiyle bu kadar kısa sürede 6 puanla çıkmak başarı" ifadelerini kullandı.

"ESKİŞEHİR HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hasan Ali Eskişehir tribünlerinin kendilerine çok iyi destek verdiğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Eskişehir halkına teşekkür ediyorum, burada oynamak ilk defa bana nasip oldu. Çok güzel bir atmosfer. İnşallah onlar da kısa sürede Süper Lig'e döner, bu taraftar bunu hak ediyor."