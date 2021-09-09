Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kuzey yarımküredeki ilk limon hasadının yapıldığı kentte, Mayer cinsi erkenci limon hasadının sürdüğünü söyledi.
Türkiye'de yaklaşık 900 bin ton ila 1 milyon tona yakın limon üretimi yapıldığını ifade eden Doğru, bunun yüzde 45'inin Mersin, yüzde 40'ının Adana'da gerçekleştirildiğini belirtti.
Doğru, limon veriminin geçen yıla göre iyi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de geçen yıl 917 bin ton limon üretimi oldu, bu yıl beklentimiz bunun biraz daha üstünde. Bu yıl ülkemizde yüzde 20-25 civarında üretimin artacağı görülüyor ve 1 milyon 100 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Limon üretimimizin 500 bin tondan biraz daha fazlasını ihraç ederiz. Çünkü Türkiye'nin limondaki en büyük rakibi İspanya. İspanya'daki limon rekoltesinin iklim şartlarından dolayı biraz daha kötü olduğunu duyduk. Bu nedenle Türkiye olarak limonumuzu Avrupa Birliği ve Rusya'ya biraz daha fazla ihraç edeceğimizi tahmin ediyorum." diye konuştu.
Limon üretiminde önemli bir yere sahip Adana'nın, Türkiye üretiminin yaklaşık 450-500 bin tonunu karşıladığını aktaran Doğru, bunun yüzde 40'ının da ihracata gittiğini kaydetti.
Doğru, Çukurova bölgesinden Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Irak gibi birçok ülkeye limon gönderdiklerini belirtti.
Geçen yıl dalında 2,5-3 lira olan limonun bugünlerde 1,5-1,8 liradan satıldığını ifade eden Doğru, ihracatın artması ve verilecek desteklerle fiyatların üreticileri tatmin edecek seviyeye gelmesini beklediklerini vurguladı.
Çiftçi Faruk Bayar da 200 dönüm narenciye bahçesinin 80 dönümünde Mayer cinsi limon yetiştirdiğini söyledi.
Limon hasadına başladıklarını ve verimin iyi olduğunu ifade eden Bayar, erkenci cins limonları iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Ukrayna gibi ülkelere gönderdiklerini kaydetti.
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