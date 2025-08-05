Festival organizatörlerinden Abdullah Koç, "Bu festivalin geçen yıl ilkini gerçekleştirdik, bu yıl da ikincisini yapıyoruz. Tamamen arkadaş grubu olarak finanse ve organize ettik. Niyetimiz, bunu yıllarca devam ettirmek. Festivalde köylülerimizin coşkusu ve yöresel kıyafetlerimizin raftan çıkarılmasının zamanının geldiğini hissediyoruz. Festivalimizin ismi, harman festivalidir. Arkadaşlarımızla birlikte bu ismi koyduk. Bu festivalin amacı, hasat zamanı tarlalardaki ekinler biçilir ve daha sonra da bu yorgunluğu atmak için insan eğlenmek ister. Harmanın bitimi olduğu için kutlama yapıyoruz. Festivalle geleneklerimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Festivalde eskiden tarımda kullanılan düven, boyunduruk, yayık gibi eski eşyaları da sergiliyoruz. Festivalde ayrıca yemek ikramımız da oldu. Ekilen ve biçilen buğdayı da kaynatıp bulgur yaptık" diye konuştu.