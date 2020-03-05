AA

Hasadı başlayan badem çağlası kilogramı 100 liradan satılıyor - MERSİN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Çağla bahçesi ve hasadı başlayan çağla ağaçları- Hasadı yapılan çağlalar- Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can ile röportaj

Mersin'de hasadı başlayan badem çağlası kilogramı 100 liradan satılıyorMERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı başlayan badem çağlası, kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, Işıklı Mahallesi'ndeki üreticiler sezonun ilk badem çağlalarını topladı.Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimin soğuk geçmesi nedeniyle hasadın geç başladığını söyledi.Ürün kalitesinin çiftçileri memnun ettiğini aktaran Can, "İlçede 4-5 yıl öncesine kadar 1000 olan çağla ağacı sayımız 300 bine ulaştı. Yöremizin en büyük gelir kaynağı badem çağlası oldu. Ürünleri özel siparişlerde yarım kiloluk paketler halinde 50 liradan satıyoruz." dedi.