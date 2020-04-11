Test sonucu pozitif çıktıktan sonra onunla temasa geçemedik. Çünkü tecrit edildi ve karantinaya alındı. Ateşi ve öksürüğü vardı. Normalde de çok sağlıklı değildi. Dürüst olmak gerekirse çok endişeliydim. Bunu atlattığına inanamıyorum. Kesinlikle koronavirüsün onun sonu olacağını düşünüyordum.