Weinstein'ın taciz ettiği kadınların konuşması ile yıllardır süren skandal ortaya çıkmış ve bunun sonucunda #MeToo akımı başlamıştı.



New York'ta Weinstein hakkında tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla açılan davada karar geçtiğimiz şubat ayında açıklanmış ve ünlü yapımcı 23 yıl hapse mahkum edildi.