Harvey Weinstein'e bir ceza daha!

ÇOK SAYIDA KADINA TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANIYORDU
Weinstein, Şubat 2020'de New Yorktaki mahkemede çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkması ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo" etiketiyle gündeme getirmesi, dünyada kampanyaya dönüşmüştü.
#MeToo" kampanyasıyla birlikte Weinstein, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlanmıştı.
Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından, ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alınmıştı.