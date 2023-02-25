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Harvey Weinstein'e bir ceza daha!

ABD'de Los Angeles Mahkemesi, 2013'te bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanan Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu Harvey Weinsteine, 16 yıl ek hapis cezası verdi

Giriş: 25.02.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • New York'ta kesinleşmiş 23 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Harvey Weinstein, Los Angeles'ta hakkında devam eden tecavüz davası kapsamında 19 Aralık'ta suçlu bulunmuştu.

  • Mahkeme, kimliği gizlenen ve "Jane Doe 1" takma adı verilen bir kadın oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Weinstein'e ilişkin kararını açıkladı. Los Angeles mahkemesi, eski Hollywood yapımcısını 16 yıl hapis cezasına daha mahkum etti. Karar kapsamında, 70 yaşındaki Weinsteine Şubat 2020’de New York’ta verilen 23 yıl hapis cezasına ek olarak 16 yıl daha ceza verildi.

  • "ZARARI TELAFİ EDECEK BİR HAPİS CEZASI YOK"

    "Jane Doe 1" takma adlı kadın oyuncu mahkemede, "O geceye kadar çok mutlu ve kendine güvenen bir kadındım. Sanık bana acımasızca saldırdıktan sonra her şey değişti. Verilen zararı telafi edecek kadar uzun bir hapis cezası yok." diye konuştu. Weinstein ise suçlamaları reddetti.

  • "LÜTFEN BENİ MAHKUM ETMEYİN"

    Karardan önce, "Lütfen beni ömür boyu hapis cezasına çarptırmayın. Bunu hak etmiyorum." şeklinde konuşan Weinstein, masum olduğunu savundu ve "tuzağın" kurbanı olduğunu iddia etti.

    Weinstein, "Jane Doe 1" takma adı verilen kadın oyuncuya Şubat 2013’te şehirdeki bir film festivali sırasında otel odasında saldırmakla suçlanmıştı.

  • ÇOK SAYIDA KADINA TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANIYORDU

    Weinstein, Şubat 2020'de New Yorktaki mahkemede çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkması ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo" etiketiyle gündeme getirmesi, dünyada kampanyaya dönüşmüştü.

    #MeToo" kampanyasıyla birlikte Weinstein, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlanmıştı.

    Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından, ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alınmıştı.

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