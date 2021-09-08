"BU BİR REKLAM!"

Asistan, Weinstein'in adına, "Bu gerçek dışı ve tıklama tuzağı bir reklam. Sen Angelina Jolie’sin, dünyadaki her erkek ve kadın, eminim sana ilgi gösteriyordur. Bu, bütün dünyanın sana saldırdığı anlamına mı geliyor?" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların asılsız olduğu ve Jolie’nin yeni çıkacak kitabının tanıtımını yaptığını iddia edildi.