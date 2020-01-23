Harvey Weinstein: 80'den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı hakim karşısında

23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında açılan ve müebbet hapis istemiyle yagılandığı kamu davasında ilk kez hakim karşısına çıktı.
Aralarında Ashley Judd gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80'den fazla kadın, Weinstein'ın tecavüzüne ya da tacizine maruz kaldığını söylemişti.
Özellikle 1990 ve 2000'li yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmlerin başarısıyla 'Hollywood'un en etkili ismlerinden birisi' olarak anılan Weinstein hakkında ortaya çıkanlar, önce ABD'de, ardından da dünya genelinde #MeToo (Ben de) hareketinin yayılmasına yol açmış, çok sayıda kadın başlarına gelen cinsel saldırı olaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.
Weinstein davasının ilk duruşmasında savcı Meghan Hast, Harvey Weinstein'ı 'cinsel saldırgan' olarak niteledi ve kariyerlerinin başlarındaki genç kadın oyunculardan faydalandığını ifade etti.
Savcı Hast, açılış konuşmasında jüri üyelerine seslendi ve "Orada oturan adam sadece Hollywood'un en etkili isimlerinden değil. O bir tecavüzcüydü. Eğlence sektöründeki gücünü ve prestijini kullanarak şikayetleri susturdu… Bu mahkeme salonunda dinleyeceğiniz kadınlar birbirlerini tanımasa da, her biri aynı utanç ve aşağılanmayı yaşadı" dedi.
Weinstein'ın avukatları ise müvekkillerinin girdiği tüm cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu.
67 yaşındaki Weinstein kendisine yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamalarını reddediyor.
Savunma makamının açılış konuşmasında, avukatlar Weinstein'ın tecavüzüne uğradığını söyleyen kadınlardan birisinin ünlü yapımcı için 'erkek arkadaş' ifadesini kullandığını söyledi ve ilişkide her iki tarafın da rızası olduğunu öne sürdü.
Weinstein'ın Avukat Denis Cheronis, "Kimse cinsel saldırganlar için 'erkek arkadaşım' demez. Kimse kendisini taciz eden kişi hakkında bu ifadeleri kullanmaz.
Duruşmalarda Weinstein'ın ifade vermesi beklenmiyor.
Davanın Mart ayında sonuçlanabileceği tahmin ediliyor.
New York'ta görülen davaya savunma ekibiyle birlikte giden Weinstein, gazetecilerin 'Adil bir yargılama bekliyor musunuz?' sorusuna 'Elbette' yanıtını verdi.
Weinstein hakkındaki iddialarla bağlantılı olarak gözaltına alınmış, 1 milyon dolarlık kefaleti ödeyerek şartlı tahliye edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!