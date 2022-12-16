Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Harvard Üniversitesi'nin 386 yıllık tarihinde bir ilk

Harvard Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi dekanı Claudine Gay'i yeni başkanı olarak atadı. Claudine Gay üniversitenin ilk siyahi dekanı olarak tarihe geçti.

Giriş: 16.12.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Harvard Üniversitesi'nin 386 yıllık tarihinde bir ilk
HABERTURK.COM

Harvard Üniversitesi Perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni başkanının Harvard'ın Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı Claudine Gay olacağını duyurdu.

Claudine Gay, Harvard'ın ilk siyahi lideri ve Lawrence S. Bacow'dan sonra bu pozisyonu elinde tutan ikinci kadın olacak.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Harvard Üniversitesi’nin yeni başkanının 1 Temmuz 2023’te göreve başlayacakğı belirtildi.

Kabul konuşmasında ise Dr. Gay daha fazla işbirliği çağrısında bulunarak "Fildişi kule fikri bu akademinin geleceği değil geçmişidir. Çıkma zamanı geldi. Toplumun dışında değil bunun bir parçası olarak varız. Bu Harvard'ın dünyaya hizmet etme görevi olduğu anlamına geliyor" dedi. Fildişi kule, toplum sorunlarından kaçanların içinde bulunduğu yer anlamına geliyor.

Destekçileri de azınlık temsili, eşitlik ve mücadele konularında Dr. Gay'in göreve ideal olacağını ifade etti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Polonyalı yetkilinin Ukrayna'da aldığı hediye patladı
Polonyalı yetkilinin Ukrayna'da aldığı hediye patladı
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Almanya'da aşırı sağcı parti kapatılıyor mu?
Almanya'da aşırı sağcı parti kapatılıyor mu?
Eğlence parkında korku dolu anlar
Eğlence parkında korku dolu anlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.