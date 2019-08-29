Harvard Üniversitesi'ne kabul edilen Filistinli öğrenci: Arkadaşlarımın sosyal medya mesajları yüzünden ABD'ye sokulmadım

29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Harvard Üniversitesi'nden kabul alan 17 yaşındaki bir Filistinli öğrenci arkadaşlarının sosyal medya mesajları nedeniyle ABD'den sınır dışı edildiğini söyledi.
Lübnan'da yaşayan İsmail Ajjawi, Cuma günü Boston Havalimanı'na gelişinde saatlerce sorgulandığını belirtti. Polisin sorgulama sırasında Ajjawi'nin cep telefonu ve dizüstü bilgisayarını da inceledi.
Üniversitede öğrencilerin çıkardığı The Harvard Crimson'a konuşan Ajjawi, havaalanındaki sorgusunda dini hakkında da sorular sorulduğunu söyledi.
Gazetedi ifadesine göre Ajjawi, bir yetkilinin kendisini odasına çağırdığını ve odada 'bağırmaya başladığını' anlattı ve "Arkadaş listemde bazılarının ABD ile ters düşen siyasi görüşlerin paylaşıldığını gördüğünü söyledi" dedi.
Ajjawi mesajların kendisiyle ilgisi olmadığını söylediğini ancak polis memurlarını ikna edemediğini anlattı.
Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi Sözcüsü Michael McCarthy, kararın kurumun incelemesi sonucu alındığını söylemekle yetindi, ayrıntı vermedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, olayla ilgili yasalar uyarınca konuşamayacağını söyledi ve "Genelde ABD yasaları yalnızca siyasi ifadelerinden veya görüşlerden dolayı bir kişinin vizesini iptal etmez, tabi bu ifadeler de ABD yasalarına uygun ise" diye konuştu.
Harvard'dan burs kazanan Ajjawi, karar üzerine Lübnan'a dönmek zorunda kaldı.
Harvard'dan yapılan açıklamada okulda derslerin 3 Eylül'de başlayacağı hatırlatılarak bu tarihe kadar meselenin çözüme kavuşturulması için öğrencinin ailesi ve ilgili makamlarla nezdinde çaba harcandığı belirtildi.
ABD'deki bir sivil toplum kuruluşu Ajjawi'ye hukuki destek sağlayacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Haziran'da vize başvurusu yapan kişilere sosyal medya hesaplarının bilgilerini de sunma zorunluğu getirmişti.
Yeni kurallar uyarınca vize başvurusunda bulunanlar sosyal medya hesaplarının adının yanı sıra beş yıl içinde kullandıkları tüm e-posta adresleri ve telefon numaralarını da bildirmek zorunda.
Trump yönetimi bu kurallarla igili düzenlemeyi Mart 2018'de gündeme getirmişti. O dönemde yeni uygulamanın yılda 14,7 milyon kişiyi etkileyeceğinin tahmin edildiği açıklanmıştı.
Diplomatik ve resmi vizeler bu kurallardan muaf tutuluyor.
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