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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İş insanı Harun Tan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Tan, "Her şey yolunda arkadaşlar" dedi.

"SPORDAN GELİYORUM"

Harun Tan, ayrıca, "Spordan geliyorum. Arkadaşlarımla kahve içeceğim şimdi. Bir değişiklik yok" diyerek, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.