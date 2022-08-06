Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Önceki gün Arnavutköy’de bir kadınla baş başa kahve içtiği görülen Harun Tan’ın keyifli halleri objektiflere yansıdı. Görüntülediğini fark eden Tan, gizemli kadının yanından kalkarak, soluğu muhabirlerin yanında aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Harun Tan, "Kahve içerken tanıştık, yanlış bir şey yazmayın. Hanımefendi gelip, yanıma oturunca sohbet ettik." şeklinde konuştu.

Durumu muhabirlere açıklayan Tan, tekrar kadın arkadaşının yanına döndü. Harun Tan, koyu sohbete kaldığı yerden devam etti.