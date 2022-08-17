Harun Tan'ın bisiklet turu

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gününü spor yaparak geçiren iş insanı Harun Tan, sahil boyu pedal çevirip, Boğaz havası aldı. Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Tan, yogadan arta kalan zamanlarda ise bol bol bisiklet kullanıyor.

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