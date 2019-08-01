01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Antalya ekibinin çalışmaları sürüyor.
Teknik direktör Bülent Korkmaz koordinesinde günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanan Antalyaspor'un yeni transferleri de antrenmanlarda ter döküyor.
Antalyaspor'un TFF 2. Lig takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere, yeni sezonda ilk 11'de yer almak istiyor.
"BU SENE ÇOK FARKLI OLACAĞINA İNANIYORUM"
Harun Kavaklıdere, Süper Lig'de yer alan bir takıma transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "2. Lig'den Süper Lig'e gelmek çok onur verici. Bana güvenen insanları utandırmayacağıma söz veriyorum. İnşallah her şey güzel olur, sakatsız ve kazasız bir sezon geçiririm." diye konuştu.
Takımda güzel bir ortam olduğuna işaret eden Harun Kavaklıdere, "Burada çok güzel karşılandım. Her şey çok iyi gidiyor. Antrenmanlar verimli, hazırlık maçları güzel. Her şey mükemmel. Takım olarak da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene çok farklı olacağına inanıyorum. Şu anda benim açımdan hedef söylemek çok uygun olmaz. Ama elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.
"TÜRKİYE'DE ALTYAPIDA YETERİNCE DEĞER VERİLMİYOR"
Türkiye'de altyapıya verilen öneme ve yetenekli genç futbolcuların üst liglerde yer bulamaması konusuna değinen Harun, şöyle devam etti:
"Altyapım Turgutluspor. Türkiye'de altyapıya yeterince değer verilmiyor. Hele hele alt liglerde daha zor tutunmak. Aslında alt liglerde oynamak da çok zor. Türkiye'de çok iyi altyapı olduğunu düşünmüyorum. Avrupa gibi değil Türkiye. Çok iyi oyuncular elbette çıkıyor ama bence sayısı az bunun. Bu sayının daha çok olması gerekiyor."
Harun Kavaklıdere, üst liglerde genç Türk futbolcuların oynamamasının her zaman yabancı kontenjanına bağlandığını ancak bunun doğru olmadığını belirterek, "Bunun nedeni yabancı futbolcu sayısı değil. Genç futbolcuların çok çalışması, ekstra antrenmanlar yaparak kendilerine bakması lazım. Yoksa olacağına inanıyorum. Kesinlikle çalışınca her şey çok daha güzel oluyor. Bence bu konuda yabancı sınırlamasına gerek yok." diye konuştu.
Yeni sezona ilişkin değerlendirmede bulunan genç oyuncu, "Bence artık Anadolu takımları 4 büyükler başta olmak üzere tüm takımları yenecek kapasitede. Yenemeyeceğimiz takım yok Türkiye'de. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olsun, artık herkes birbirlerini yenebiliyor. Ligde 4 büyükler farkı elbette var. Ama her takım her takımı yenebilir. Bursaspor bunun en büyük örneği. Olmayacak şey değil. Anadolu takımları başarı yakalayabilir." ifadelerini kullandı.
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