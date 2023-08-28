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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Harun Agah Altay çini sanatını hem icra ediyor hem de öğretiyor

        Harun Agah Altay çini sanatını hem icra ediyor hem de öğretiyor

        15 yılda 500 kişiye eğitim verip, 300 eserin altına atan Çini sanatçısı Harun Agah Altay, "Ecdadımızın geçmişte özen gösterdiği bu sanat dalını günümüzde de diri tutarak devam ettirmemiz gerektiğini insanlara aşılamak istedim" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 21:22 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:22
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        Çini sanatını yeni nesillere sevdirdi
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        Anadolu kültürü ile özdeşleşen çini sanatında 15 yılda 300 eser ortaya koyan Harun Agah Altay, yaklaşık 500 kişiyi de geçmişin izlerini taşıyan sanat dalıyla tanıştırdı.

        Görsel sanatlara ve Anadolu kültürüne merakı çocukluk yaşlarında başlayan Altay, lise eğitiminin ardından 2007de yakınlarının, "Başka bölüm mü yok, mezun olduğunda boşta kalırsın." şeklindeki söylemlerine rağmen hayalinin peşinden giderek Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Çinicilik Bölümünü kazandı.

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        Altay, üniversite yıllarından itibaren karo tablo, tabak, vazo ve çeşitli dik formda objelere çini sanatını uygulamaya ve verdiği özel eğitimlerle yakın çevresine bu sanat dalını sevdirmeye başladı.

        Mezuniyetinin ardından memleketi Düzce'ye gelen Altay, kent merkezinde açtığı sanat evinde bir yandan eserlerine imza atmayı diğer yandan da çeşitli kamu kurumlarına bağlı kurslarda eğitim vermeyi sürdürüyor.

        Altay, AA muhabirine, Selçuklu ve Osmanlıdan gelen Anadolu kültürüne olan sevgisiyle çini sanatına başladığını söyledi.

        Üniversite sınavına girdikten sonra çini sanatıyla ünlü Kütahya'da eğitim görmeye karar verdiğini belirten Altay, "Çevremdeki insanlar, arkadaşlarım, neden bu bölümü tercih ettiğimi soruyorlardı. Çini sanatı maddi gelir sağlamaz diye garipsediler ama yılmadım." dedi.

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        "GÜNÜMÜZDE DİRİ TUTARAK DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR"

        Altay, çininin kendisine her zaman farklı duygular aşıladığını dile getirerek, zamanla çevresindeki insanların bu sanat dalının değerini öğrendiklerini anlattı.

        Devlet kurumlarının sağladığı olanaklarla çini sanatını yaygınlaştırmaya çalıştığına değinen Altay, şöyle devam etti:

        "Bu çerçevede yaklaşık 15 yılda 500 kişiye eğitim verdim ve 300 eserin altına imzamı attım. Bu girişimlerimle Düzce'de çini sanatının daha çok ilgi görmesini ve sanat atölyelerinin yaygınlaşmasını sağladım. Ecdadımızın geçmişte özen gösterdiği bu sanat dalını günümüzde de diri tutarak devam ettirmemiz gerektiğini insanlara aşılamak istedim."

        Üniversite yıllarından itibaren yurt çapında birçok karma sergi ve sempozyuma katıldığını belirten Altay, birçok yerde hala daha tanınmayan çini sanatını daha da yaygınlaştırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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        #harun agah altay
        #çini sanat
        #haberler
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