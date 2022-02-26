Harun Adil'in albümü yayında

Harun Adil "X" adını verdiği 5 şarkılık EP çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. Albümden ilk klip ise "Lanet" şarkısına çekildi.

İçinde birden fazla hip hop sound'unu içeren, piyasanın önde gelen prodüktörlerinden ''Allame'' ve ''Berkay Dal''ın prodüksiyon koltuğunda oturduğu bu EP'de Harun Adil'e ''Kararsız'' isimli çalışmasında Cem Aydoğdu vokalleriyle eşlik etti.