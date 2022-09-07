Tükürme yok

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One Direction adlı müzik grubuyla ünlenen şarkıcı ve oyuncu Harry Styles'ın, 79'uncu Venedik Film Festivali'nde yanına oturacağı sırada oyuncu Chris Pine'a tükürdüğü ileri sürülmüştü. Styles'in Pine'a tükürdüğü iddiaları yalanlandı.

‘Dert Etme Sevgilim'de (Don't Worry Darling) rol alan 28 yaşındaki Harry Styles'ın menajeri, Guardian'a yaptığı açıklamada söz konusu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Chris Pine'ın menajeri de böyle bir olayın yaşanmadığını savunarak "Bu saçma sapan bir haber. Tamamen uydurma. İki oyuncu arasında saygıdan başka bir şey yok" dedi.

5 Eylül'de 79'uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali'nde filmin promiyeri sırasında kameralara takılan bir görüntüde, sandalyesine oturmaya giden Styles'ın yanındaki Pine'a tükürdüğü öne sürülmüştü.