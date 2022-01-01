Seramik sanatçısı Hülya Karahan, Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki atölyesinde Harry Potter filminde animasyon bir karakter olan ev cini Dobby'nin heykelini yaptı. Karahan, yapımı yaklaşık bir ay süren Dobby heykelini, atölyenin girişinde tıpkı Harry Potter karakterinin büyüdüğü eve benzeyen, merdiven altındaki depo kapısının önüne koydu.
AA'nın haberine göre Buz Devri filminden Sid, Çılgın Korsan filminden Lapacı karakterlerinin heykeli ve seramik bir cadı süpürgesiyle aynı yerde sergilenen Dobby heykeli, gece saatlerinde çalındı.
Ertesi gün atölyesine gelen Karahan, Dobby'nin yerinde olmadığını görünce, önce bina sakinlerine sordu. Eserinin çalındığını anlayınca da hırsız veya hırsızların bulunması için emniyete giderek şikayette bulundu.
Karahan, yaptığı açıklamada, konsept olarak uygun olduğu için heykellerinin genelde atölye kapısının girişinde bulunduğunu, her sabah geldiğinde onlara selam verip içeri girdiğini dile getirdi.
O sabah geldiğinde Dobby'nin heykelini yerinde göremediğini ve hemen komşularını aradığını, ardından emniyete giderek şikayette bulunduğunu anlatan Karahan, "Dobby, hayali bir karakter. Çalanın ya hayranlığı vardı ya da çok şirin bir şey diye aldı. 15-20 kilogram ağırlığındaydı. Tek bir kişiyse, sadece Dobby'i götürebilirdi. Muhtemelen onun daha iyi yapıldığını anlamış olabilir. Sanattan anlayan bir hırsız herhalde" dedi.
"DOBBY FEDAKAR, BENİM İÇİME DOKUNAN BİR KARAKTERDİ"
Özgün çalışmalarının yanı sıra çizgi film karakterlerinden kendisine bir seri yaptığını belirten Karahan, sözlerine şöyle devam etti:
"Film ve animasyonlarda, ezik karaktere sahip baş kahraman ve yan karakterlerden bir serim vardı. Dobby de Harry Potter'da 1-2 bölüm oynayan, fedakar, benim içime dokunan bir karakterdi. Bana çok dokunduğu için onun heykelini yapmak istedim. Köle bir cin karakteriydi. Bir çorapla Harry Potter tarafından özgürleştirildi. Onun uğruna da hayatını kaybediyordu. Trajik bir şeydi. Heykeli fırında pişirdiğim gün, televizyonda onun olduğu filme rastladım. Çok üzücü bir durum. Onu yaparken bağ kuruyorsun. Her damarını, kırışığını ince ince işliyorsun. Bir anda birinin senin elinden gitmesi.... Heveslerini çalıyorlar insanın. O oradan heykel çaldığını sanıyor ama..."
Çalan kişinin heykeli satsa da çok bir şey kazanmayacağını ifade eden Karahan, "Sosyal medya platformları da dahil her yere haber verdim, çağrıda bulundum. Zaten ben onu satılması için yapmadım. Telif hakları var. Atölyemde yaptığım, atölyeme yakıştırdığım bir heykeldi. Güvenlik kameralarına bakılacak. Ben ölü veya diri alacağım onu elinden" dedi.
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