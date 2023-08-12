Harry Kane resmen Bayern Münih'te
Bayern Münih, Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane'i kadrosuna kattı. Alman ekibi, Kane için 100 milyon + 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek
- 1
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane'i kadrosuna kattığı açıkladı.
- 2
Bavyera ekibi, Harry Kane ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
- 3
Bayern Münih, uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Kane için İngiliz kulübüne 100 milyon + 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
-
- 4
İngiltere Milli Takımı'nın da gol ayağı olan Kane, Premier League kariyerinde çıktığı 320 maçta 213 gol attı ve 50 asist yaptı.
- 5
- 6