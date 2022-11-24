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Haberler Dünya Kupası 2022

Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber

İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanan yıldız oyuncu Harry Kane'nin yarın ABD karşısında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Giriş: 24.11.2022 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Harry Kane'den İngiltere'ye iyi haber

İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanan yıldız oyuncu Harry Kane'nin yarın ABD karşısında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Southgate, 29 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Harry iyi durumda. Bir süre takımdan ayrı çalıştı ama cuma akşamı için her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Harry Kane, İran maçında sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 75. dakikada yerini Callum Wilson'a bırakmıştı.

İngiltere ile ABD arasında Al Bayt Stadı'nda oynanacak B Grubu maçı, yarın saat 22.00'de başlayacak.

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