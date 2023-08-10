Harry Kane, Bayern Münih ile anlaştı : 110 milyon euro...
The Athletic'e göre Bayern Münih, İngiliz oyuncu Harry Kane için Tottenham ile anlaşmaya vardı. Alman devi, tecrübeli golcü için Londra ekibine 100 milyon euro bonservis ödeyecek
- 1
Bayern Münih, uzun süredir gündeminde bulunan Harry Kane'i renklerine bağlamak üzere.
- 2
Bavyera temsilcisi, bonuslarla birlikte 100 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında 30 yaşındaki forveti kadrosuna katacak.
- 3
KANE'İN KARARI BEKLENİYOR
The Athletic'te yer alan habere göre; Bayern Münih'in 100 milyon euronun üzerindeki teklifini Tottenham kabul etti. Kane'in de Alman devine gitme yönünde karar vermesi durumunda transfer gerçekleşecek.
-
- 4
TOTTENHAM'IN PRENSİ
Harry Kane, kariyeri boyunca 514 kez kulüp takımıyla maça çıktı. 30 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 307 gol ve 80 asistlik performans gösterdi.
- 5
İngiliz oyuncu, sezon başlamadan transfer konusunun halledilmesini Tottenham yönetimine bildirmişti.
- 6
Harry Kane, Bayern Münih'te yıllık 29 milyon euro kazanacak.
-
- 7
Transferin gerçekleşmesi durumunda Harry Kane, Bayern Münih tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.