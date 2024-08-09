Harrie Lavreysen, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti erkekler sprint kategorisi finallerinde kazanan Hollandalı sporcu Harrie Lavreysen oldu.
Giriş: 09.08.2024 - 22:00 Güncelleme: 09.08.2024 - 22:00
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti erkekler sprint kategorisinde finaller yapıldı.
Ulusal Velodrom'da yapılan yarışlarda Hollandalı sporcu Harrie Lavreysen, Avustralyalı Matthew Richardson'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Matthew Richardson gümüş madalya elde ederken, Hollandalı Jeffrey Hoogland'ı geçen Büyük Britanyalı Jack Carlin ise bronz madalyaya uzanmayı başardı.
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