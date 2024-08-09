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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Harrie Lavreysen, altın madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Harrie Lavreysen, altın madalya kazandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti erkekler sprint kategorisi finallerinde kazanan Hollandalı sporcu Harrie Lavreysen oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 22:00 Güncelleme: 09.08.2024 - 22:00
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        Harrie Lavreysen'den altın madalya!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yol bisikleti erkekler sprint kategorisinde finaller yapıldı.

        Ulusal Velodrom'da yapılan yarışlarda Hollandalı sporcu Harrie Lavreysen, Avustralyalı Matthew Richardson'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

        Matthew Richardson gümüş madalya elde ederken, Hollandalı Jeffrey Hoogland'ı geçen Büyük Britanyalı Jack Carlin ise bronz madalyaya uzanmayı başardı.

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