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        Haberler Gündem Çevre Harmankaya Kanyonu 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi | Son dakika haberleri

        Harmankaya Kanyonu 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 01:03 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:03
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        Harmankaya Kanyonu 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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        #Resmi Gazete
        #Harmankaya Kanyonu
        #haberler
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