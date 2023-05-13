HARMANCIK, İNEGÖL, İZNİK SEÇİM SONUÇLARI 2023
Harmancık, İnegöl, İznik Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Harmancık, İnegöl, İznik Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Harmancık, İnegöl, İznik Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
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İnegöl 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
İnegöl 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
İznik 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
İznik 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız