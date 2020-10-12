

Yeni 'Wonder Woman' filminin vizyon tarihi pandemi nedeniyle ertelenen İsrailli oyuncu Gal Gadot, süpriz bir projeyle beyazperdeye gelecek.

Gal Gadot

Gadot, Wonder Woman filmlerinin yönetmeni Petty Jenkins'in yeni projesinde Mısır Kralicesi Kleopatra'yı canlandıracak.

1963 yapımı Kleopatra filminde efsanevi yıldız Elizabeth Taylor'ın canlandırdığı Mısır Kraliçesi'ni oynayacağını sosyal medyada duyuran Gal Gadot, "Mısır Kraliçesi daha önce beyazperdede hiç görünmediği bir şekilde görünecek. Onun öyküsü ilk kez hem kamera önünde hem kamera arkasında kadınların gözünden anlatılacak" dedi.

Elizabeth Taylor

Bu arada sosyal medyada bazı kullanıcılar Kleopatra'nın siyahi olduğunu ve Gal Gadot'un rol için doğru isim olmadığını iddia etti. Ancak diğer kullanıcılar Kleopatra'nın Yunan asıllı olduğunu belirterek "Gal bu rol için biçilmiş kaftan" yorumlarını yaptı.