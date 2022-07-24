Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Haris Seferovic, müsabakanın ardından yayıncı kuruluş D-Smart'a açıklamalarda bulundu.
İlk maçında gol atmanın çok gurur verici olduğunu söyleyen Seferovic, "Herkes Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu biliyor, tarihini biliyor. Ben de daha fazla dakikaya sahip olmak istiyordum. Sarı-kırmızılı taraftarlar çok güzel bir atmosfer yarattı. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.
Daha önce Benfica formasıyla Nef Stadyumu'nda gol attıktan sonra bu stadyumdaki ikinci golünü attığının hatırlatılması üzerine Seferovic, "İkisi de güzel gollerdi. Burada Galatasaray oyuncusu olarak attım, güzel bir goldü. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Maçı analiz etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"
"Kaç gol atmayı hedefliyorsun" sorusuna Seferovic, şu yanıtı verdi: "Bir rakam vermek istemiyorum. Çünkü rakam veririm, tutmaz, hem kulüp hem benim açımdan hoş olmaz. İki haftamız daha var. Daha fazla çalışmak, kendimizi geliştirmek. Geçen sezonun nasıl geçtiğini biliyoruz. Bu sezon başarılı olmak istiyoruz. Ben gol atarım, başkası gol atar... Önemli olan takımın kazanması. Takım olarak oynamamız gerekiyor. Bu takımın farkı, genç olması olabilir. Bizim aile olarak hissetmemiz ve birlikte mücadele etmemiz gerekiyor."
Seferovic son olarak Galatasaray taraftarının çok iyi bir atmosfer yarattığını söyleyerek, "Sezon içerisinde daha coşkulu olacaklarını biliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
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