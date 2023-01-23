Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Haris Seferovic'e İtalya'dan talip çıktı. SKY Italia'da yer alan habere göre, Serie A ekibi Salernitana Seferovic'i kadrosuna katmak istiyor. Salernitana'nın, İsviçreli golcünün transferi için temaslara başladığı belirtildi.

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Seferovic, sarı-kırmızılı forma altında 13 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

Seferovic'i daha önce PAOK istemiş ancak oyuncunun 2,4 milyon Euro'luk yıllık ücreti nedeniyle bu transfer durma noktasına gelmişti.