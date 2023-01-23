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Haris Seferovic'e İtalya'dan talip!

Galatasaray'ın bu yaz satın alma opsiyonuyla kiraladığı ancak kadroda düşünmediği Haris Seferovic'e İtalya'dan talip çıktı! Salernitana'nın tecrübeli golcüyü renklerine bağlamak istediği öne sürüldü

Giriş: 23.01.2023 - 20:09 | Güncelleme: ABONE OL
Haris Seferovic'e İtalya'dan talip!
HABERTURK.COM

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Haris Seferovic'e İtalya'dan talip çıktı. SKY Italia'da yer alan habere göre, Serie A ekibi Salernitana Seferovic'i kadrosuna katmak istiyor. Salernitana'nın, İsviçreli golcünün transferi için temaslara başladığı belirtildi.

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Seferovic, sarı-kırmızılı forma altında 13 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

Seferovic'i daha önce PAOK istemiş ancak oyuncunun 2,4 milyon Euro'luk yıllık ücreti nedeniyle bu transfer durma noktasına gelmişti.

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