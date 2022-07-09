Harika bir bayram eğlencesi Show TV'de

BAYRAM COŞKUSUNA HAZIR MISINIZ?

Komedinin en iyileri ile kahkaha tufanına hazır olun. Bayramın üçüncü günü Demet Akbağ ile Güldürme Beni yeni bölümüyle ekrana geliyor. Hemen sonrasında Eltilerin Savaşı ile kahkaha tufanı devam ediyor.