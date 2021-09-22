"Şahsıma yönelik bir algı operasyonu!"

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80'li yılların aranan isimlerinden Harika Avcı'nın fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattığı ileri sürülmüştü. Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle sahnelerden uzak olan Avcı'nın eski günlere dönmek için bu kararı aldığı da iddia edilmişti.

"ŞAHSIMA YÖNELİK BİR ALGI OPERASYONU!"

Harika Avcı, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Suskunluğunu bozan ünlü isim, "İtibarsızlaştırmak, karalamak, hedef göstermek için şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip, polemiklere çekilmek isteniyorum." dedi.

"Hiç tanımadığım ya da haklı nedenlerle ilişiğimi kestiğim insanlar bile utanmadan benimle ilgili bir de şov peşine düşüyorlar. Bunlar iyi taktikler ama tutmaz." ifadelerini kullanan Harika Avcı, "Öncelikle samimiyetsizler ve inandırıcı değiller. Dahası taraflı ve çelişkili oldukları her hallerinden görülüyor, üstelik tepki de alıyorlar. Çünkü Türk halkı zekidir, ben bir açıklama yapmasam dahi, kimi nereye koyacağını çok iyi bilir. En derin sevgi ve saygılarımla canlarım..." diye konuştu.

"YENİ AMELİYAT OLMADIM"

61 yaşındaki Avcı, ayrıca sözlerini, "Bu arada şu fotoğraf meselesi... Ben tüp mide ameliyatı yeni olmadım. Araştırmadıkları nasıl da bariz. 20 Ocak 2017'de paylaşılan bir fotoğrafı sanki yeniymiş gibi veriyorlar. Ayrıca o açıdan kim fotoğraf çekilirse çekilsin öyle çıkar." şeklinde noktaladı.

"ZORLUKLAR YAŞADIĞIM DOĞRUDUR"

Öte yandan Harika Avcı, uzun süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediğine ilişkin haberler sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunmuştu.

"Zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil." diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Sevgili ve değerli basın mensupları ve kıymetli sevenlerim... Birkaç gündür basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı birtakım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim. Rica ediyorum; hayatım ile ilgili fikir sahibi olan ya da olmayan herkes, içine dahil olmadıkları konularla ilgili gıyabımda yorum yapmasın. Bu tür konularla ilgili anlayışınızı rica ederim. Basın mensuplarına ve kıymetli sevenlerime en güzel dileklerimle... İlginiz için çok çok teşekkür ederim.