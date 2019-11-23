Yeşilçam'da canlandırdığı rollerle bir dönemin starı olan Harika Avcı hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atılmıştı. Avcı'nın bir pansiyon köşesine taşındığı, yaşamını orada sürdürdüğü ve zor günler geçirdiği konuşuluyordu.

O İDDİALARA YANIT

Avcı, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avcı, şunları söyledi:

Canlarım; merakınızı gidermek istedim. Hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkürlerimle...

SELİN CİĞERCİ'DEN DESTEK

Avcı'nın bu paylaşımının ardından mutlu olan takipçileri paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. O isimlerin arasında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de vardı. Ciğerci, "Ne mutlu! Çok üzüldüm, size ulaşmak istiyorum sabahtan beri. Ben de sevindim" yorumuyla Avcı'ya destek olmak istediğini belirtti.