UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split, yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Hari Vukas, turu geçmek istediklerini vurguladı. Galatasaray'ın kalitesini tartışmaya gerek olmadığını ifade eden Vukas, "Maça iyi hazırlandık. Zorlu bir maç olacak. Bu kez bir maç üzerinden oynanacak. Bu durumda herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Yeterince motiveyiz. Yarın elimizden gelenin en iyisini göstererek buradan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Salgından dolayı tek maç üzerinden olmasından dolayı da şanslarının eşit olduğunu ifade eden 47 yaşındaki teknik adam, Terim'in de çok başarılı bir teknik adam olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Hırvat ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarını Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

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