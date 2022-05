HABERTURK.COM

Yurt içinde Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da ve İzmir’de İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde iki mağaza açan Haremlique Istanbul, son olarak da Miami’deki ikinci mağazasını Bal Harbour Shops alışveriş merkezinde açtığını duyurdu.

Markanın kurucusu ve CEO’su Caroline N. Koç, Haremlique Istanbul’un hem yurt içinde hem de yurt dışında emin adımlarla büyüdüğünü vurgulayarak, "Ürünlerimizi daha fazla tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor, Türkiye’de başlayan marka yolculuğumuzu yurt dışında da devam ettiriyoruz. Yerel üretim yapan bir marka olarak, ülkemizin bu alandaki gücünü kendi tasarımlarımızla bir araya getirip dünyaya tanıtıyoruz" dedi.

Amerika pazarına dünyanın en lüks çok katlı mağazalarından biri olan Bergdrof Goodman’da yer alarak girdiklerini hatırlatan Koç, "Ardından ise Miami’de Four Seasons at the Surfside’da ilk mağazamızı açtık. Rekabetin oldukça güçlü ve zorlu olduğu bu pazarda ikinci mağazamızı Miami’deki Bal Harbour Shops alışveriş merkezinde açmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönem satış noktalarımızı istikrarlı bir şekilde artırarak, bu gururumuzu daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Bal Harbour Shops içinde açılan mağazanın, ev tekstili ürünleri ile Haremlique à la mer plaj giyim markasının ürünleri ve Haremlique Istanbul ev aksesuarları ve hediyelik ürünler arasından bir seçkiyi barındırdığı kaydedildi.