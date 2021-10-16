"Hareketsiz yaşam Alzheimer riskini 2 kat artırıyor"

Hareketsiz yaşamın Alzheimer´a etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, son yapılan araştırmalardan örnekler de verdi.
EV İŞLERİ DE HAREKET KAPSAMINA GİRİYOR
Spor salonuna gidilmesi gibi bir zorunluluğun olmadığını belirten Dr. Onultan, "Amerika´da 716 kişi ile bir araştırma yapılmış. Hareketsiz kişilerin daha hareketli olanlara göre Alzheimer riskinin 2 kat fazla olduğu ortaya çıkmış. Hareketin çok önemli olduğu ortaya çıkmış. Hareketli yaşamak için illa spor salonuna gidilmesi gerekmiyor. Günlük evde işleri de hareket kapsamına giriyor" diye konuştu.
TEMİZLİK, YEMEK YAPMAK, EŞYALARIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK...
İleri yaştakilerin hareket etmesinin önemine dikkat çeken Dr. Onultan, "Toronto Üniversitesi´nde yapılan başka bir çalışmada ise insanları spor salonuna yönlendiremiyorsunuz ama hareketli olmaları gerekiyor, ileride yaştakileri nasıl hareketlendirebiliriz diye düşünmüşler ilk defa yapılan çalışmada evdeki aktivitelerin hangisi daha iyi geliyor onu ortaya çıkarmışlar. Yemek yapmak, temizlik yapmak, eşyaların yerini değiştirme, bahçeyle ilgilenmek gibi aktivitelerin iyi geldiği tespit edilmiş" ifadelerini kullandı.
GÜNDE 7 BİN ADIM ATMAK YETERLİ
İnsanların araştırmadaki aktiviteleri rahatlıkla yapabileceğini belirten Dr. Oğuzhan Onultan, "Hareket beyin, kalp ve bağırsaklar için çok önemli, vücut bu 3 sistem üzerinden gidiyor. Çalışma cinsiyet ayrımı olmadan, 80-85 yaşının üstündekilerle yapılmış. Saksı, çiçek işleri üç boyutlu aktivitelerdir, beynin her iki tarafı da kullanılır. Beynin yeni yollar yaratmasına antrenman yaparak yardımcı oluyoruz. Yürümek de çok önemli, günde 7 bin adım atmak yeterli" dedi.
BEYİNDEKİ KÜÇÜLME DAHA DÜŞÜK
Damarların hareket edildiği sürece gençleştiğini söyleyen Dr. Onultan, "Damar sertliği riskini azaltmış oluyoruz. 60 yaşından sonra yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, enstrüman çalmayı öğrenmek riski azaltan bizim için anlamlı aktiviteler. Çalışmanın sonunda kişilerin MR´ı çekilmiş bakmışlar ki yaşlarına göre beyindeki küçülme daha düşük. Hastalara tavsiyem kendilerini yormayacak ve zorlamayacak şekilde hareketleri yapsınlar. Her şeyi kararında yapmak lazım" diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!