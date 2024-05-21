'HRKT' koduyla borsada yer alan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Kişi başına 700 TL değerinde 10 lot dağıtımı yapan firmanın halka arz büyüklüğü 1.6 milyar TL olarak belirlendi. Firmanın lot dağıtımından sonra ne zaman işlem göreceği de açıklandı. İşte, detaylar...