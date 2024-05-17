Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? HRKET ne zaman işlem görecek?

        Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay alan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, 70 TL hisse fiyatıyla 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı gündemdeki yerini aldı. İşte Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları ve HRKET BIST kodu ile borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hareket Proje Taşımacılığı talep toplama işlemleri 17 Mayıs Cuma günü sona erdi. Halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklanan Hareket Proje Taşımacılığı halka arz kapsamında toplamda 24 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? HRKET ne zaman işlem görecek?" İşte Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz sonuçları...

        • 2

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği tarihleri 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında talep topladı

        • 3

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Hareket Proje Taşımacılığı hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

        • 4

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI

          Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;

          - 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

        • 5

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Hareket Proje Taşımacılığı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        • 6

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları henüz açıklandı. Hareket Proje Taşımacılığı halka sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

        • 7

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Hareket Proje Taşımacılığı halka arzında hissenin işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Habertürk Anasayfa