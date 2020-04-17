Hareket eden hafif ticari aracı durdurmaya çalışan kişi yaralandı - KARABÜK

AA

Alınan bilgiye göre, Karabük Mesleki Eğitim Merkezi önündeki dik zeminli boş arazide 34 NU 4933 plakalı hafif ticari aracı park eden Ahmet Bedirhan P. (26) aracın bir anda hareket ettiğini fark etti.Aracı durdurmak için el frenini çekmeye çalışan Ahmet Bedirhan P, otomobille birlikte sürüklendi.Araç, bir evin bahçesinin çitlerini de devirerek yaklaşık 70 metre sonra toprak zemine takılarak durdu. Ahmet Bedirhan P. ise yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.