Harç kazanına düşen işçi öldü

Trabzon'da briket üretim tesisinde harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki briket üretim tesisinde çalışan İsmet Çabuk (59), dengesini kaybederek harç kazanına düştü.

İsmet Çabuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.