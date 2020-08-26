Harbiye gecelerine Erol Evgin imzası

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Biletleri sosyal mesafe kurallarına uyularak satışa açılan, konser alanına girerken ateş ölçümü yapılan, maske dağıtılan konserine maskesiyle çıkan Erol Evgin, geceyi 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açtı.

Erol Evgin, konserinin ilk bölümünde sahneye, "Onu çok seviyorum. Sesini, tarzını çok beğeniyorum" sözleriyle Ceylan Ertem'i davet etti.

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ertem, "Geçtiğimiz yıl 50. yıl konserinizde izleyiciler arasındaydım. Müzik şifadır. Erol Evgin'in sahnesinde olup, onunla şarkı söylemek en büyük şifa" sözleriyle Evgin'e teşekkür etti. Sanatçılar, birlikte 'Altın Düetler 2' albümünde seslendirdikleri 'Sitem' ve 'Odalarda Işıksızım' isimli şarkıları söyledi.

Konsere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldı.

Konser öncesi Erol Evgin'i kulisinde ziyaret edip, İBB Kültür A.Ş.'nin yayına hazırladığı 'Nutuk' kitabını hediye eden İmamoğlu çifti ve Kaftancıoğlu, konser boyunca sanatçının şarkılarına keyifle eşlik etti. Erol Evgin, sahnesinden kendisini izlemeye gelen Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na teşekkür etti.

Konseri izleyenler arasında oyuncu Neslihan Yeldan da vardı.