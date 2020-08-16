Harbiye Açıkhava'da ünlü şarkıcılar müzikseverlerle bir araya gelecek

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek konserlerde, etkinlik alanı girişinde dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar yer alacak ve tüm seyirciler maskeli olacak.

KerkiSolfej tarafından düzenlenen "Harbiye Açıkhava Konserleri", 18 Ağustos'ta Sertap Erener konseriyle başlayacak.

Program kapsamında 20 ve 21 Ağustos'ta Kenan Doğulu, 24 Ağustos'ta Mor ve Ötesi, 25 Ağustos'ta Erol Evgin, 26 Ağustos'ta Levent Yüksel, 27 Ağustos'ta Duman, 1 Eylül'de yeniden Sertab Erener ve 2 Eylül'de Gazapizm sahne alacak.

Bayhan Prodüksiyon'un organize ettiği "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi" konserlerinde de 28 ve 30 Ağustos ile 12, 14 ve 25 Eylül'de Yıldız Tilbe, 17 ve 30 Eylül ile 1 Ekim'de Teoman, 26 Eylül'de Mustafa Sandal, 2 ve 4 Ekim'de Murat Boz, 3 Ekim'de Göksel, 8 Ekim'de ise Selami Şahin "Semi Jazz" konseriyle dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Atlantis Yapım tarafından gerçekleştirilecek Atlantis Harbiye Açıkhava Konserleri'nde ise Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent 23 Eylül'de, bugüne kadar sayısız şarkıya imza atan MFÖ 24 Eylül'de sevilen şarkılarını seslendirecek.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi "Amadeus" oyunu, 21 ve 22 Eylül'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen oyunun başrollerini, Selçuk Yöntem (Antonio Salieri),Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) paylaşıyor.