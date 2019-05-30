31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşte Esin Övet'in köşesindeki o bölüm:
Yaz demek daha çok konser demek.
Kış aylarında kapalı mekanlarda konserler izliyoruz, keyifleniyoruz.
Ama yazın konser izlemenin keyfi bambaşka.
Özelikle Harbiye Açıkhava’da.
İşte o keyif zamanı da geldi çattı.
Gelin size o keyifli atmosferdeki konserleri söyleyeyim.
Sizler de bir güzel kaydedin ajandanıza istediğiniz ünlü isimlerin konserlerini.
İlki Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri. O da unutulmaz yaz konserlerine 20 Haziran’da Mazhar-Fuat-Özkan ile başlayacak.
Sırasıyla da:
21 Haziran Teoman, 24 Haziran Yıldız Tilbe, 25 Haziran Edis, 26 Haziran Yıldız Tilbe, 27 Haziran Kenan Doğulu ve 28 Haziran Nilüfer ile devam edecek.
Harbiye Açıkhava’da sayısını unuttuğum konserler izlemiş biri olarak bu büyülü atmosferde dinlediğim her şarkı daha da bir anlamlanıyor, izlediğim her ünlü daha da keyiflendiriyor.
Çünkü bu büyülü atmosfer de sahneye çıkmak her ünlü isim için çok önemli ve prestij demek.
Temmuz ayında da Denizbank Açıkhava Konserleri olacak.
9 Temmuz Candan Erçetin ile başlayan konserler 10 Temmuz Yalın, 11 Temmuz Haluk Levent, 12 Temmuz Doğu Demirkol, 13 Temmuz Aşkın Nur Yengi-Mehmet Erdem, 16 Temmuz Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım, 17 Temmuz Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler 2, 18 Temmuz Ata Demirer Gazinosu, 14 Eylül Cem Adrian, 16 Eylül Kaan Sekman Saçmalar, 17 Eylül Güldür Güldür Show ile devam edecek.
Muhteşem bir yaz listesi kaçırmayın derim.
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